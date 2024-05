Comunicado contra la cancelación del proyecto Women’s Legacy

Queridas compañeras:

El proyecto Women’s Legacy que tiene como objetivo la inclusión de las aportaciones de las mujeres en la historia, la ciencia y la cultura y que trabaja en la recuperación de todo el riquísimo legado cultural de las mujeres en todas las áreas del conocimiento con el fin de incluirlo en las aulas, ha sido cancelado por la Conselleria de Educación Valenciana.

Women’s Legacy, coordinado por la profesora Ana López Navajas y financiado por la Comisión Europea a través de un proyecto Erasmus + con más de 10 socios europeos, pretende visibilizar los referentes femeninos de la cultura y sus obras, así como las aportaciones de las mujeres al conocimiento y al progreso social. Ese es el principal instrumento para legitimar a las mujeres, darles valor social y contribuir a la desarticulación de las desigualdades a través de la cultura. En este proyecto están trabajando más de 280 personas y ha sido muy valorado en la Unión Europea por dar respuesta a la necesidad común de recuperar las contribuciones culturales de las mujeres e incluirlas en el currículum educativo. Para ello el proyecto Women’s Legacy ha creado un banco de recursos con actividades, e indicaciones sobre las mujeres, sus obras y sus contribuciones, clasificadas por materias y niveles de la ESO y adaptadas al contenido definido en la legislación. Está trabajando en tres catálogos de obras y fragmentos de autoría femenina: musical, literario y artístico. Y realiza cursos de formación continua sobre «una ciencia con científicas para el aula», dirigido al profesorado de secundaria, así como a profesorado universitario. Aborda todas las áreas de saber.

Las asociaciones firmantes queremos manifestar nuestro rechazo a esa cancelación y a la falta de interés de la Conselleria para sacarlo adelante. Así como dar nuestro apoyo a los socios del proyecto que pretenden continuar con el desarrollo de Women’s Legacy como el profesorado de secundaria de la asociación El Legado de las Mujeres. La cancelación de este proyecto representa un desastre. Apelamos al apoyo de otras instituciones para poder sacarlo adelante y animamos a usar sus recursos como la mejor manera de hacer frente a estos envites contra la cultura y la igualdad.

#AfavordelproyectoWomen’sLegacy

#ContralacancelacióndeWomen’sLegacy

#AfavordelWomensLegacy

#Cancel·lacioWomen’sLegacyNO

COMUNICAT

CONTRA LA CANCEL·LACIÓ DEL PROJECTE WOMEN’S LEGACY

Benvolgudes companyes, benvolguts companys

El projecte Women’s Legacy que té com a objectiu la inclusió de les aportacions de les dones en la història, la ciència i la cultura i que treballa en la recuperació de tot el riquíssim llegat cultural de les dones en totes les àrees del coneixement amb la finalitat d’incloure’l en les aules, ha estat cancel·lat per la Conselleria d’Educació Valenciana.

La cancel·lació d’aquest projecte representa un greu obstacle per a l’ampliació i enfortiment d’un projecte que tan necessari és. Apel·lem al suport d’altres institucions per a poder tirar-lo endavant i animem a usar els seus recursos com la millor manera de fer front a aquests envits contra la cultura i la igualtat. Us demanem el vostre suport al projecte mitjançant la signatura d’aquest comunicat. Les associacions signants volem manifestar el nostre rebuig a aquesta cancel·lació i a la falta d’interès de la Conselleria per a tirar-lo endavant. Així com donar el nostre suport als socis del projecte què com l’associació el Legado de las Mujeres pretenen continuar amb el desenvolupament de Women’s Legacy.

El projecte ha estat coordinat per la professora Ana López Navajas i finançat per la Comissió Europea a través d’un projecte Erasmus + amb més de 10 socis europeus. Pretén visibilitzar els referents femenins de la cultura i les seves obres, així com les aportacions de les dones al coneixement i al progrés social. Este és el principal instrument per a legitimar a les dones, donar-los valor social i contribuir a la desarticulació de les desigualtats a través de la cultura.

En aquest projecte estan treballant més de 280 persones i ha estat molt valorat a la Unió Europea per donar resposta a la necessitat comuna de recuperar les contribucions culturals de les dones i incloure-les en el currículum educatiu. Per a això el projecte Women’s Legacy ha creat un banc de recursos amb activitats, i indicacions sobre les dones, les seves obres i les seves contribucions, classificades per matèries i nivells de l’ESO i adaptades al contingut definit en la legislació. Està treballant en tres catàlegs d’obres i fragments d’autoria femenina: musical, literari i artístic. I realitza cursos de formació contínua sobre «una ciència amb científiques per a l’aula», dirigit al professorat de secundària, així com a professorat universitari. Un projecte que aborda tots les àrees de saber.